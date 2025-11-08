Niente turno di riposo per Politano! Sky: il ballottaggio è sull'altra fascia

di Pierpaolo Matrone

Matteo Politano, a dispetto delle indiscrezioni dei giorni scorsi, potrebbe giocare l'ennesima partita da titolare domani a Bologna. Niente turno di riposo, stando a quanto riferito da Sky Sport. Per l'emittente satellitare toccherà ancora a lui agira da esterno offensivo di destra nel 4-3-3 di Antonio Conte.

Al centro dell'attacco dovrebbe esserci ancora Rasmus Hojlund. Il ballottaggio - fa sapere ancora Sky - è sull'altra corsia e riguarda tre calciatori: Eljif Elmas sembrerebbe in vantaggio su David Neres e Noa Lang per il ruolo di ala sinistra.