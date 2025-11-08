Niente turno di riposo per Politano! Sky: il ballottaggio è sull'altra fascia
TuttoNapoli.net
Matteo Politano, a dispetto delle indiscrezioni dei giorni scorsi, potrebbe giocare l'ennesima partita da titolare domani a Bologna. Niente turno di riposo, stando a quanto riferito da Sky Sport. Per l'emittente satellitare toccherà ancora a lui agira da esterno offensivo di destra nel 4-3-3 di Antonio Conte.
Al centro dell'attacco dovrebbe esserci ancora Rasmus Hojlund. Il ballottaggio - fa sapere ancora Sky - è sull'altra corsia e riguarda tre calciatori: Eljif Elmas sembrerebbe in vantaggio su David Neres e Noa Lang per il ruolo di ala sinistra.
Pubblicità
Notizie
Copertina ADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!” di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
09 nov 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Bologna
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliConte in conferenza: "Solo critiche, il Napoli in emergenza è lassù e fa paura! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato... Su Lobo, Elmas e Gilmour..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il calcio champagne senza De Bruyne, la gelida analisi di Conte, la vera gara da vincere e l’incredibile statistica di Vanja
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: “Gara seria, bicchiere è pieno! Como una realtà, voglio stesso spirito martedì”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com