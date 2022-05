Nome a sorpresa per la Cremonese: può essere Pirlo l'erede di Pecchia

GIOVANILI AG. VERGARA SUL FUTURO: “VUOLE CONFRONTARSI CON UN CALCIO DIVERSO, PARLEREMO COL NAPOLI” Il Napoli ha vinto per 2-0 il ritorno dei play-out contro il Genoa ottenendo così la permanenza nel campionato Primavera 1. Il Napoli ha vinto per 2-0 il ritorno dei play-out contro il Genoa ottenendo così la permanenza nel campionato Primavera 1. LE ALTRE DI A MILAN, CI SIAMO PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ: CLUB VALUTATO 1,3 MILIARDI Sfumata la trattativa con InvestCorp, il nome forte per il futuro del Milan è quello del fondo RedBird. E le negoziazioni entreranno nel vivo a breve: secondo quanto riferito da repubblica.it, il fondatore Gerry Cardinale è... Sfumata la trattativa con InvestCorp, il nome forte per il futuro del Milan è quello del fondo RedBird. E le negoziazioni entreranno nel vivo a breve: secondo quanto riferito da repubblica.it, il fondatore Gerry Cardinale è...