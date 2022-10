“Non è giusto che giochi un robot”, clamorosa petizione per escludere Haaland dalla Premier

Una petizione per chiedere che Erling Haaland lasci la Premier League perché "non è giusto che giochi un robot"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una petizione per chiedere che Erling Haaland lasci la Premier League perché "non è giusto che giochi un robot". È l'incredibile iniziativa lanciata ieri sulla famosa piattaforma Change da un tifoso del Manchester United che, tra il (poco) serio e il (molto) faceto, spiega così: "Semplicemente non è giusto, Possiamo chiedere un cambiamento. Ora è il momento per noi umani di agire: questo robot non dovrebbe essere autorizzato a restare nel nostro Paese".

L'impatto di Haaland con il campionato inglese è stato devastante e nel derby disputato nell'ultima giornata ha messo a segno la sua terza tripletta in campionato. Sono 19 le reti in 12 partite stagionali: numeri incredibili, che stuzzicano la fantasia di tanti. Al punto che qualcuno avrebbe addirittura pensato di far arrivare una petizione simile a quella sopra citata fino in Parlamento, ricevendo una marea di adesioni: oltre 400.000 in poco tempo, numeri che porterebbero la richiesta ad essere discussa dal governo inglese. C'è chi sostiene sia un fake e chi dice invece che sia stata rimossa proprio per scongiurarne la discussione. Una cosa è certa: il fenomeno Haaland sta facendo impazzire l'Inghilterra calcistica.