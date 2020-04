"Non ho sintomi, ma sono positiva da 55 giorni", lo strano caso di una 23enne di Bologna

Singolare il caso di Bianca, 23 anni, bolognese, positiva al Covid-19 da 55 giorni. "Sono ancora contagiosa" fa sapere la paziente che, però, aggiunge, non ho più sintomi dai primi di marzo, ma i medici mi hanno detto che sono ancora portatrice del virus e contagiosa". Bianca era stata ricoverata per la prima volta con 40 di febbre il 28 febbraio scorso, quando è tornata a casa senza febbre pensava che il peggio fosse alle spalle e invece continua a fare tamponi e continua a risultare positiva. Una storia singolare, la sua. Per fortuna, come ammette Bianca, non è nulla di grave.