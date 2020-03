Non prendete impegni per mercoledì prossimo (almeno per ora)

Sarà una lunghissima settimana quella che comincia oggi e terminerà mercoledì prossimo. Esattamente tra sette giorni, da calendario, il Napoli è atteso dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Una cosa oggi è certa: si giocherà a porte chiuse. Lo ha deciso ieri mattina il governo spagnolo a seguito dell'emergenza per il coronavirus.

Ma sarà una lunghissima settimana perché tutto può ancora accadere. In Spagna il virus sta diventando un problema serio, come in Italia, e sono arrivate le prime misure drastiche come il campionato a porte chiuse. Non è dunque da escludere che la partita possa essere rinviata. Al momento ipotesi remota ma da non escludere del tutto. In attesa di novità. Intanto, cari tifosi, come ben sapete: non prendete impegni per mercoledì prossimo. Che poi sempre a casa bisogna restare.