Non solo a Fuorigrotta: in Argentina un altro stadio si chiamerà Maradona

Non solo quello di Napoli, di Fuorigrotta. C'è un altro stadio che ora prende il nome di Diego Armando Maradona, il campione argentino scomparso nel 2020 all'età di 60 anni. Un altro tributo eterno al più grande di sempre.

Durante l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria della Federazione calcistica argentina (AFA), tenutasi presso il Centro di allenamento Lionel Andrés Messi, il presidente Claudio Tapia ha ufficializzato il cambio di nome dell'Estadio Único de La Plata. L'impianto sarà appunto ribattezzato "Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo", un omaggio che racchiude la figura del Pibe de Oro e le tre Coppe del Mondo vinte dall'Albiceleste: 1978, 1986 e, ovviamente, la più recente nel 2022. La decisione è stata approvata all'unanimità dall'AFA, a conferma del grande valore simbolico dell'iniziativa.