Non solo il gol più bello della settimana: Insigne candidato anche a MVP del turno di EL!

Un gol pazzesco e un bell'assist per Victor Osimhen. Lorenzo Insigne si è guadagnato così la palma di migliore in campo in Napoli-Legia Varsavia

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Un gol pazzesco e un bell'assist per Victor Osimhen. Lorenzo Insigne si è guadagnato così la palma di migliore in campo in Napoli-Legia Varsavia, nonché la nominations a calciatore della settimana d'Europa League. La UEFA ha inserito il capitano azzurro tra i candidati insieme a Daka del Leicester, Okambi del Lione e Diop del West Ham.