Non solo Spinazzola: da Goretzka a Vlahovic, quante occasioni in scadenza nel 2026
In casa Napoli tiene banco la situazione di Leonardo Spinazzola il cui contratto è in scadenza a giugno 2026: in caso di mancato rinnovo, il calciatore sarà libero di trovare un'altra squadra. Quello dell'esterno azzurro non è però l'unico caso, anzi: sono tantissimi i giocatori in scadenza in quest'estate, che in caso di mancato prolungamento diventerebbero delle ghiotte occasioni di mercato. In Serie A spicca Sommer tra i portieri, nel reparto difensivo Kolasinac e Zappacosta, occhio poi a Mkhitaryan e Pellegrini tra i centrocampisti, e come non citare Vlahovic e Dybala in attacco.
Allargando il campo ai campionati internazionali, il mirino dei top club potrebbe finire su giocatori di prim'ordine come Stones, Rudiger, Casemiro, Bernardo Silva, Mané, Lewandowksi; tra i tanti nomi figura anche le vecchie conoscenze azzurre Kalidou Koulibaly e Tanguy Ndombelé. Nel mirino del Napoli il centrocampista Leon Goretzka che potrebbe svincolarsi dal Bayern Monaco. Di seguito la lista completa.
PORTIERI
Justin Bijlow (1998, Olanda)
Stole Dimitrievski (1993, Valencia)
Peter Gulacsi (1990, Lipsia)
Nicola Leali (1993, Italia)
Ilan Meslier (2000, Leeds)|
Manuel Neuer (1986, Bayern Monaco)
Stefan Ortega (1992, Nottingham Forest)
Nick Pope (1992, Newcastle)
Yann Sommer (1988, Inter)
David Soria (1993, Getafe)
DIFENSORI
David Alaba (1992, Real Madrid)
Dani Carvajal (1992, Real Madrid)
Zeki Celik (1997, Roma)
Andreas Christensen (1996, Barcellona)
Stefan de Vrij (1992, Inter)
Berat Djimsiti (1993, Atalanta)
Danilo Doekhi (1998, Union Berlino)
Raphael Guerreiro (1993, Bayern Monaco)
Rico Henry (1998, Brentford)
Presnel Kimpembe (1995, Qatar SC)
Sead Kolasinac (1993, Atalanta)
Kalidou Koulibaly (1991, Al Hilal)
Ibrahima Konate (1999, Liverpool)
Diogo Leite (1999, Union Berlino)
Luiz Felipe (1997, Rayo Vallecano)
Harry Maguire (1993, Manchester United)
Aaron Martin (1997, Genoa)
Oscar Mingueza (1999, Celta Vigo)
Vitaliy Mykolenko (1999, Everton)
Andrew Robertson (1994, Liverpool)
Antonio Rudiger (1993, Real Madrid)
Malang Sarr (1999, Lens)
Marcos Senesi (1997, Bournemouth)
Ryan Sessegnon (2000, Fulham)
Leonardo Spinazzola (1993, Napoli)
John Stones (1994, Manchester City)
Niklas Sule (1995, Borussia Dortmund)
Takehiro Tomiyasu (1998, Ajax)
Dayot Upamecano (1998, Bayern Monaco)
Oleksandr Zinchenko (1996, Ajax)
CENTROCAMPISTI
Yves Bissouma (1996, Tottenham)
Julian Brandt (1996, Borussia Dortmund)
Marcelo Brozovic (1992, Al Nassr)
Casemiro (1992, Manchester United)
Marten de Roon (1991, Atalanta)
Fabinho (1993, Al Ittihad)
Nabil Fekir (1993, Al-Jazira)
Remo Freuler (1992, Bologna)
Leon Goretzka (1995, Bayern Monaco)
Mario Götze (1992, Eintracht)
Mathias Jensen (1996, Brentford)
Daichi Kamada (1996, Crystal Palace)
Jesper Karlström (1995, Udinese)
Franck Kessie (1996, AI Ahli)
Filip Kostić (1992, Juventus)
Koke (1992, Atlético Madrid)
Jefferson Lerma (1994, Crystal Palace)
Henrikh Mkhitaryan (1989, Inter)
Luka Modric (1985, Milan) |
Hidemata Morita (1995, Sporting CP)
Andrej Kramaric (1991, Hoffenheim)
Tanguy Ndombelé (1996, Nizza)
Ruben Neves (1997, Al Hilal)
Lorenzo Pellegrini (1996, Roma)
Guido Rodriguez (1994, Valencia)
Xaver Schlager (1997, Lipsia)
Bernardo Silva (1994, Manchester City)
Talisca (1994, Fenerbahçe)
Harry Winks (1996, Leicester)
Davide Zappacosta (1992, Atalanta)
ATTACCANTI
Takuma Asano (1994, Maiorca)
Lameck Banda (2001, Lecce)
Myron Boadu (2001, PSV Eindhoven)
Hugo Cuypers (1997, Chicago Fire)
Patson Daka (1998, Leicester)
Memphis Depay (1994, Corinthians)
Krépin Diatta (1999, Monaco)
Paulo Dybala (1993, Roma)
Stephan El Shaarawy (1992, Roma)
Maxi Gomez (1996, Nacional Montevideo)
Sébastien Haller (1994, Utrecht)
Mauro Icardi (1993, Galatasaray)
Kelechi Iheanacho (1996, Celtic)
Danny Ings (1992, Sheffield United)
Vincent Janssen (1994, Anversa)
Raul Jimenez (1991, Fulham)
Robert Lewandowski (1988, Barcellona)
Sadio Mané (1992, Al Nassr)
Afimico Pululu (1999, Jagiellonia)
Allain Saint-Maximin (1997, Lens)
Wesley Said (1995, Lens)
André Silva (1995, Elche)
Raheem Sterling (1994, Feyenoord)
Adama Traoré (1996, West Ham)
Bertrand Traoré (1995, Sunderland)
Dusan Vlahovic (2000, Juventus)
Wout Weghorst (1992, Ajax)
Callum Wilson (1992, West Ham)
Harry Wilson (1997, Fulham)
Jonas Wind (1999, Wolfsburg)
