Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 36ª giornata di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 36ª giornata di Serie ATuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo venerdì 8 maggio si gioca il primo anticipo della 36esima giornata di Serie A. In campo alle ore 20:45 il Torino, che ospita il Sassuolo. Si gioca in Serie B e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.

18.00 Inter-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

20.00 Al Kholood-Al Hilal (Finale King's League) - COMO TV

20.00 Rijeka-Vukovar (Campionato croato) - COMO TV

20.30 Zona B - DAZN 

20.30 Avellino-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Catanzaro-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Cesena-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Virtus Entella-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Frosinone-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Monza-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Pescara-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Reggiana-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Sudtirol-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Reggiana-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte (Premier League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Arbroath-Dunfermline (Campionato scozzese) - COMO TV

20.45 Torino-Sassuolo (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW

20.45 Lens-Nantes (Ligue 1) - SKY SPORT MAX e NOW

21.00 Levante-Osasuna (Liga) - DAZN