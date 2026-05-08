Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 36ª giornata di Serie A
In questo venerdì 8 maggio si gioca il primo anticipo della 36esima giornata di Serie A. In campo alle ore 20:45 il Torino, che ospita il Sassuolo. Si gioca in Serie B e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.
18.00 Inter-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
20.00 Al Kholood-Al Hilal (Finale King's League) - COMO TV
20.00 Rijeka-Vukovar (Campionato croato) - COMO TV
20.30 Zona B - DAZN
20.30 Avellino-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Catanzaro-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Cesena-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Virtus Entella-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Frosinone-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Monza-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Pescara-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Reggiana-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Sudtirol-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Reggiana-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte (Premier League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Arbroath-Dunfermline (Campionato scozzese) - COMO TV
20.45 Torino-Sassuolo (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW
20.45 Lens-Nantes (Ligue 1) - SKY SPORT MAX e NOW
21.00 Levante-Osasuna (Liga) - DAZN
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Bologna
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