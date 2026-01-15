Notte folle allo Stadium: due tifosi Juve restano a dormire e rubano, scatta l'arresto

Una serata di calcio trasformata in un’avventura surreale. All’Allianz Stadium, al termine di Juventus-Cremonese, un fratello e una sorella arrivati da Bologna hanno deciso di non lasciare l’impianto, nascondendosi in una sala d’accoglienza per trascorrere lì la notte. L’idea era dormire sui divanetti e consumare cibo e bevande delle aree hospitality.

La presenza sospetta è stata notata dal personale di vigilanza, che ha chiamato il 112. All’arrivo dei carabinieri i due hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati fermati poco dopo. Il ragazzo è stato trovato con tre bottiglie di spumante sottratte dalle forniture interne: per lui è scattato l’arresto in flagranza per furto in concorso e il processo per direttissima. La sorella è stata denunciata a piede libero. Ora si indaga su come siano riusciti a restare nascosti così a lungo: club e autorità verificano eventuali falle nei sistemi di sicurezza.