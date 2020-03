Nove punti in tre partite: la cura Gattuso accompagna il Napoli verso l'Europa

Prosegue la crescita del Napoli. La squadra di Gattuso raccoglie la terza vittoria di fila in campionato, per la prima volta in questa stagione, trovando dopo due successi esterni anche il colpo al San Paolo dove il bilancio di Gattuso era disastroso con 4 sconfitte in 5 partite di campionato. Gli azzurri mostrano progressi notevoli, facendo la partita, attaccando a pieno organico, ma stavolta senza sfilacciarsi e subire le ripartenze, come invece accaduto negli altri ko (Parma, Inter, Fiorentina, Lecce), riuscendo a controllare la partita, anche se poi le reti portano la firma dei difensori con Manolas e Di Lorenzo decisivi in una giornata non esaltante per gli attaccanti.

Risulta efficace la scelta di Gattuso. Il tecnico opera quattro cambi, per gestire lo sforzo col Barcellona ed in prospettiva anche dell'Inter, rilanciando Lobotka in regia in un centrocampo tecnico con Zielinski e Fabian che fa scorrere il pallone a grandissima velocità, mandando a vuoto la pressione del Torino che non può far valere la propria fisicità ed i duelli individuali, temuti da Gattuso nella conferenza della vigilia. La nota negativa, sottolineata dal tecnico nel post, è la poca cattiveria sotto porta perché il 2-0 arriva solo nel finale, ma anche la distrazione nel finale con il 2-1 di Edera per un risultato che non evidenzia l'enorme divario in campo, ma soprattutto costringe gli azzurri a subire fino al 95' qualche traverso al centro alla disperata dopo una gara ampiamente controllata. Un modo per Gattuso anche per tenere alta la tensione: giovedì il Napoli si giocherà l'accesso alla fine di Coppa Italia. Non male per una squadra che, ad un certo punto, sembrava totalmente svuotata e costretta a guardarsi le spalle in classifica.