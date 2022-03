Nove punti possono bastare? Il Real ha LaLiga in pugno, ma questo Barça fa paura

In Spagna cominciano a dubitarne e credono nelle possibilità della squadra di Xavi

Nove punti di vantaggio sulla seconda (il Siviglia), dodici sul Barcellona, che però deve recuperare una partita. A nove giornate dalla fine, il Real Madrid asfaltato ieri sera nel Clasico può davvero dire di avere il titolo in tasca? In Spagna cominciano a dubitarne e credono nelle possibilità della squadra di Xavi: "Potenzialmente sembrano essere in grado di perdere pochissimi punti da qui a fine stagione", scrive Marca, che però sottolinea come la pausa internazionale potrebbe avere effetti positivi sul morale degli uomini di Ancelotti. Benzema e soci hanno un calendario difficile, reso ancor più complicato dall'impegno di Champions; insomma, nonostante il distacco più che rassicurante, c'è da tenere alta la soglia di attenzione per conquistare LaLiga.