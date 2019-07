Novità maglia del Napoli: i tifosi statunitensi possono acquistarla per la prima volta su Amazon

Grande successo per le nuove maglie del Napoli. La società azzurra, rilanciando un post social, fa sapere che i tifosi statunitensi possono acquistare la maglia per la prima volta direttamente su Amazon. Una grande novità.

U.S. fans of the soccer club @en_sscnapoli can now purchase their official jersey for the first time directly on Amazon. Read about the new brand store on the Day One blog. ️ https://t.co/gYKifsbKY1