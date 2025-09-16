Ufficiale Novità Mondiali 2026, la FIFA premierà tutti i club per i giocatori coinvolti: la cifra totale

La FIFA vara un’importante novità. Per la prima volta, il programma FIFA Club Benefits premierà direttamente tutti i club che mettono a disposizione i propri giocatori per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026.

Un importo totale senza precedenti di 355 milioni di dollari - fa sapere la confederazione mondiale con un comunicato stampa - è stato stanziato a beneficio delle società, con un aumento di quasi il 70% rispetto all'edizione precedente. Per i Mondiali 2022 la cifra era arrivata a 209 milioni di dollari.

Il programma FIFA Club Benefits fa parte del rinnovato memorandum d'intesa firmato dalla FIFA e dall'Associazione dei club europei.

Un numero mai visto prima di club potrà beneficiare dalla partecipazione dei propri giocatori al Mondiale 2026 e alle partite di qualificazione, grazie a un’edizione potenziata del programma FIFA Club Benefits Programme (CBP).

Per la prima volta dalla sua istituzione, i principi di distribuzione del CBP sono stati modificati per consentire a tutti i club i cui giocatori partecipano direttamente alle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 26 o alla fase finale del torneo di ricevere una quota del fondo di solidarietà. Questo nuovo approccio significa che qualsiasi club che rilascia un giocatore per una qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 26 sarà ora direttamente compensato per tale rilascio, indipendentemente dal fatto che il giocatore giochi nella fase finale del torneo, un ulteriore passo per aumentare la solidarietà volto a fornire una ridistribuzione più equa e inclusiva nel calcio mondiale.

“L'edizione migliorata del Programma di benefici per i club FIFA per la Coppa del Mondo FIFA 2026 fa un ulteriore passo avanti riconoscendo finanziariamente l'enorme contributo che tanti club e i loro giocatori in tutto il mondo danno allo svolgimento sia delle qualificazioni che della fase finale - ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino -. Un importo record di 355 milioni di dollari sarà distribuito ai club per il rilascio dei loro giocatori, e questo rafforza la nostra solida collaborazione con l'Associazione dei Club Europei e i club di tutto il mondo, mentre attendiamo con impazienza un'edizione rivoluzionaria e globalmente inclusiva della Coppa del Mondo FIFA del prossimo anno”.

“All'ECA siamo lieti di aver collaborato con la FIFA per sostenere lo sviluppo di questo nuovo e innovativo programma di benefici per i club FIFA. Esso garantirà che un numero ancora maggiore di club in tutto il mondo venga ricompensato per il rilascio dei giocatori e sottolinea esattamente come il protocollo d'intesa dell'ECA con la FIFA sostenga la crescita continua del calcio di club a livello globale - ha dichiarato il presidente dell'ECA Nasser Al-Khelaïfi -. I club svolgono un ruolo fondamentale nel successo delle nazionali di calcio e questa iniziativa ne riconosce ogni aspetto, dallo sviluppo iniziale fino alla cessione dei giocatori per le partite più importanti. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare a stretto contatto con la FIFA e la comunità calcistica mondiale per garantire che continuiamo a promuovere la crescita e lo sviluppo del calcio internazionale”.