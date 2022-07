Novità nel programma odierno a Castel di Sangro: Spalletti concede riposo al pomeriggio

Secondo il programma del ritiro di Castel di Sangro, dopo la seduta mattutina il Napoli oggi avrebbe dovuto allenarsi anche di pomeriggio, a porte chiuse.

Secondo il programma del ritiro di Castel di Sangro, dopo la seduta mattutina il Napoli oggi avrebbe dovuto allenarsi anche di pomeriggio, a porte chiuse. Invece, come si apprende dal sito ufficiale del club azzurro, Luciano Spalletti ha concesso mezza giornata di riposo e dunque nel pomeriggio la squadra non scenderà in campo al Patini.