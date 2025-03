Prima pagina Novità su Milinkovic, che piace al Napoli: Tuttosport: "Spunta clausola da 20mln"

Questa clausola è valida fino al 31 luglio: se una big decide di attivarla può anche avere il portiere, a patto che lui sia d'accordo.

Nella prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie come titolo principale quello riportato di seguito: "Parole di Juve". Il riferimento è a Tudor, che si presenta dicendo cose che ai tifosi mancavano e mostrandosi fieri del suo Dna bianconero. Ma da domani col Genoa e i giocatori dovranno dimostrarlo in campo.

Spazio anche all'altra metà della città, con questo titolo: "Vanja: spunta una clausola da 20 milioni". Sorpresa in casa Torino, per quanto riguarda Milinkovic-Savic. Questa clausola è valida fino al 31 luglio: se una big decide di attivarla può anche avere il portiere, a patto che lui sia d'accordo.