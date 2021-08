Novità UEFA: manda il FFP in pensione ed avanza il tetto ingaggi 'Squad Cap'

Mandato in pensione il fair-play finanziario - nato nel 2009 per costringere i club all’equilibrio tra spese e ricavi - la UEFA si prepara a definire un nuovo modello per evitare che lo strapotere di PSG e squadre inglesi rendi il calcio un gioco per pochissimi. Il 9 e il 10 settembre a Nyon è prevista una riunione plenaria in cui si studieranno nuove regole economiche e finanziarie, per poi ratificarle a febbraio e farle entrare in vigore da luglio 2022, con una transizione di una/due stagioni, stando a quanto rivela Repubblica.

IL NUOVO SQUAD CAP - Non si punterà tanto alla verifica dei conti passati, quanto piuttosto a bloccare irregolarità del presente. La ricetta, secondo la UEFA, è il salary cap di squadra: il cosiddetto "Squad Cap", un tetto agli ingaggi commisurato ai ricavi delle società e compatibile col diritto europeo. Le percentuali del nuovo sistema sono ancora ipotesi, ma è chiaro che per rendere il meccanismo credibile serviranno sanzioni sicure contro chi sgarra, diverse dall’attuale settlement agreement, l’accordo tra controllori e controllati con restrizioni a rose e mercato fino al graduale rientro nei ranghi.