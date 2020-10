Nulla di grave per Bakayoko: solo una botta e un taglio, è disponibile per l'Europa League

Nulla di grave per Tiemoué Bakayoko, uscito malconcio dalla trasferta di Benevento nel corso del secondo tempo. Per il centrocampista francese solo una botta e un taglio, piuttosto superficiale, come mostrato anche sui social network. Scongiurati dunque guai di maggiore entità per l'ex Milan. Secondo quanto emerso durante la trasmissione 'Marte Sport Live', su Radio Marte, sarà a disposizione per il match di giovedì con la Real Sociedad.