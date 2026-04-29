Nuova avventura in vista per Mazzarri: l'ex Napoli sbarca in Grecia, i dettagli

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Per Mazzarri si tratterebbe di un ritorno in panchina a distanza di circa due anni dall’ultima esperienza poco felice a Napoli.

Possibile nuova avventura all’orizzonte per Walter Mazzarri. L’allenatore toscano è sbarcato in Grecia nella serata di oggi per incontrare e chiudere con l’Iraklis Salonicco, formazione di Salonicco fresca di promozione dopo la vittoria della Serie B greca. A riportarlo è Sky Sport. Per Mazzarri si tratterebbe di un ritorno in panchina a distanza di circa due anni dall’ultima esperienza poco felice a Napoli, con la volontà di rimettersi in gioco in un contesto completamente nuovo.

Dal Napoli alla possibile nuova sfida

L’ultima avventura dell’ex tecnico di Napoli e Inter risale alla stagione 2023-24. Chiamato in corsa dal presidente Aurelio De Laurentiis per sostituire Rudi Garcia, Mazzarri non riuscì a invertire la rotta della squadra. La sua seconda parentesi in azzurro durò pochi mesi, da novembre a febbraio, quando venne esonerato dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa. Un’esperienza breve e complicata che, però, non ha spento la voglia dell’allenatore di tornare protagonista: ora la possibile ripartenza dalla Grecia, con l’Iraklis pronto a puntare sulla sua esperienza per affrontare al meglio il salto di categoria.