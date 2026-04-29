Azzurri di Conte in campo in vista del Como: il report della SSC Napoli

Azzurri di Conte in campo in vista del Como: il report della SSC Napoli
Oggi alle 18:20Notizie
di Fabio Tarantino

Napoli al lavoro in vista del Como. Si torna in campo sabato alle 18 al Sinigaglia. Ecco il report dell'allenamento di oggi da parte del club azzurro: "SSC Napoli Training Center- Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del match contro il Como, sabato pomeriggio al Sinigaglia. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".