Champions, boom di ascolti per Psg-Bayern: miglior match senza italiane dal 2022
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(ANSA) - ROMA, 29 APR - Paris Saint-Germain-Bayern Monaco ha totalizzato su Sky 1 milione 133 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 5,7% di share e 2 milioni 262 mila spettatori unici. Il picco è arrivato nelle battute finali: 1 milione 470 mila spettatori medi complessivi in total audience e l'8% di share.
Per l'emittente, a livello di ascolti, è miglior match senza italiane in Champions League dopo la finale del 2022. Alti anche i numeri del postpartita di Champions League Show: 354,7 mila spettatori medi complessivi in total audience e oltre 1 milione di spettatori unici. (ANSA).
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