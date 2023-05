Nuova iniziativa per l'estate: parte l'SSC Napoli Official Summer Camp! Info e dettagli

Questa prima edizione parte con l’obiettivo di fornire corsi multidisciplinari dedicati all’insegnamento del calcio

Dopo l’esaltante stagione e la conquista dello scudetto, continua a vivere la grande esperienza azzurra. In vista dell’estate 2023 arrivano i Camp ufficiali SSC Napoli, organizzati con Experience Summer Camp!



Questa prima edizione parte con l’obiettivo di fornire corsi multidisciplinari dedicati all’insegnamento del calcio attraverso la programmazione di soggiorni estivi con pernottamento per giovani calciatori dagli 8 ai 16 anni. Sono ben 5 le location previste in programma: Dimaro e Castel di Sangro, già sedi del ritiro della Prima Squadra, ma anche Ischia, Grosseto, Lignano Sabbiadoro e Formia (presso il centro di preparazione Olimpica del CONI), in un arco temporale che va dal 18 giugno al 1 settembre.

I partecipanti potranno scegliere di trascorrere indimenticabili settimane di calcio tra mare e montagna seguendo un programma di allenamento che prevede la presenza congiunta dei tecnici del settore giovanile del Club oltre che di istruttori professionisti.



L’offerta, però, non si limita al campo di gioco. Tutti i ragazzi iscritti potranno vivere fantastiche serate in compagnia di uno staff qualificato a suon di musica, giochi ed animazione. Ed è proprio questa la mission di Experience Summer Camp, realtà di riferimento del settore da quasi quarant’anni: progettare un’esperienza formativa unica che proponga un reale momento di apprendimento e di crescita non solamente da un punto di vista sportivo, ma anche umano e relazionale.

