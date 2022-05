Nuove maglie Napoli, ADL conferma rinnovo con EA7: la possibile data di presentazione

"Le presenteremo o nel ritiro in Trentino o prima del ritiro stesso. La mia collaborazione con Armani continua, quindi sono estremamente contento".

A Castel di Sangro vedremo le nuove maglie Armani? E’ questa una delle domande a cui ha risposto oggi Aurelio De Laurentiis nel corso della presentazione del ritiro di Castel di Sangro. Questa la risposta del patron azzurro: "Le presenteremo o nel ritiro in Trentino o prima del ritiro stesso. La mia collaborazione con Armani continua, quindi sono estremamente contento. Ho visto che Adidas ha fatto un accordo per dieci pezzi unici con Balenciaga. Costavano 1.800 euro, 800 euro, 600 euro, 500 euro, 1.200 euro. Diciamo che il mondo dello sport sta diventando sempre più fashion. Io mi chiedevo perché bisognava decidere 18 mesi prima, mi hanno detto che con queste ditte è così. Quando io ho girato l'Europa per parlare coi capi dei grandi marchi rimanevo very disappointed, perché a quelli non gli farei fare manco il segretario a casa mia. E quelle cose non le avrei messe mai. In un momento di crisi noi abbiamo fatto 13 maglie. Ma la verità è anche un'altra: uno dovrebbe giocare il 60-70% delle partite con la maglia azzurra perché quello è il nostro emblema, il nostro simbolo. Noi stiamo andando avanti".