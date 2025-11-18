Nuovo Centro Sportivo, trattativa avanzata per Succivo: progetto da 240mila metri quadrati
Il Napoli ha trovato un accordo di massima con la famiglia Coppola per restare un altro anno nel centro tecnico di Castel Volturno, nonostante la disdetta già inviata per la fine della locazione. Nessuno sfratto o tensione, solo la necessità di ridefinire i termini economici e i costi di gestione, si legge nell'edizione online de Il Mattino. La proroga era inevitabile, visto che il club non ha ancora individuato un nuovo terreno per la futura cittadella sportiva.
Intanto parallelamente De Laurentiis continua la ricerca dell’area ideale per il nuovo centro, con la trattativa più avanzata legata ai 240mila metri quadrati del Teverolaccio, a Succivo. Il progetto, svela il quotidiano, prevede una struttura moderna che ospiti settore giovanile, convitto e stadio per la Primavera. Tutte le operazioni procedono nella massima riservatezza. Fino alla nuova costruzione, Castel Volturno resterà Casa Napoli.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro