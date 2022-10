Nuovo record ad un passo: due gol per arrivare a 3500 in Serie A

Contro la Cremonese, e non sarà scontato, basteranno 2 gol per arrivare a 3500 in Serie A

TuttoNapoli.net Contro la Cremonese, e non sarà scontato, basteranno 2 gol al Napoli per arrivare a 3500 in Serie A continuando a inseguire Juve (5259), Inter (5160), Milan (4898), Roma (4436), Fiorentina (3948) e Lazio (3802). Statistica evidenziata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.