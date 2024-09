Foto Nuovo sponsor, come cambia il retro delle maglie: svelate le nuove divise

vedi letture

Come cambia il retro delle maglie del Napoli dopo l'accordo e la partnership con Sorgesana? Oggi la presentazione e a margine della stessa sono state svelate anche le divise di Lukaku e Di Lorenzo, la 11 e il 22, nuove e inedite. Saranno così dal Cagliari in poi per tutto il corso della stagione. Per Villa D'Angelo ha fatt gli onori di casa Gennaro Varchetta, amministratore unico. Di seguito alcuni scatti

