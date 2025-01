Occhio a Yildiz: può affiancare Pogba e Zalayeta in una speciale statistica

Se dovesse andare a segno in questa partita, Kenan Yildiz (19 anni e 266 giorni alla data del match) diventerebbe il terzo marcatore straniero più giovane nelle sfide tra Napoli e Juventus in Serie A, dopo Marcelo Zalayeta (19 anni e 99 giorni il 14 marzo 1998) e Paul Pogba (19 anni e 219 giorni il 20 ottobre 2012), tutti con la maglia bianconera. Lo riporta la Lega Serie A con alcune statistiche prima del match del Maradona.

