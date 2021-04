Occhio al giallo: contro la Sampdoria tre diffidati a rischio Inter

Domani pomeriggio alle 15 il Napoli tornerà in campo per affrontare la Sampdoria, per poi giocare domenica 18 alle ore 20.45 al Maradona contro l’Inter. In vista della gara con i nerazzurri di Conte, sono tre i calciatori di Gattuso diffidati che rischiano di saltare l'impegno con la capolista.

A rischio squalifica ci sono Demme, Mario Rui e Lozano. Il centrocampista, potrebbe partire dal primo minuto a Genova, così come Mario Rui, tenuto in panchina contro la Juventus. Possibile panchina per Lozano, con il ritorno di Politano dal primo minuto.