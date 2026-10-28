Occhio a Varela: è già a un gol da un record storico per il Monza

Monza, Varela insegue un record storico contro il Napoli

Gustavo Varela è andato a segno contro il Torino, portando a sette il proprio bottino personale nella Serie A 2026/27. Un rendimento realizzativo importante per l'attaccante del Monza, che si avvicina a un primato significativo nella storia recente del club brianzolo. Il bomber piace anche al Napoli che stasera lo conoscerà da vicino.

A una rete dal record di Colpani

Con sette marcature complessive in campionato, Varela è ora a una sola rete dal record stagionale di un calciatore del Monza in Serie A. Il riferimento è Andrea Colpani, autore di otto gol nella stagione 2023/24. Un traguardo che l'attaccante può raggiungere già nelle prossime partite, confermando il proprio peso nell'economia offensiva della squadra. La continuità sotto porta sarà fondamentale per provare a eguagliare e, successivamente, superare il primato stabilito da Colpani.