Lo strano caso di Marianucci: anche nella prima da titolare c'era Allegri

Lo strano caso di Marianucci: anche nella prima da titolare c'era AllegriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:40Notizie
di Fabio Tarantino
Marianucci titolare, un precedente contro il Milan

Curiosità legata a Marianucci, che oggi scende in campo dal primo minuto in stagione. Finora, infatti, l'unico precedente da titolare con la maglia del Napoli risale al settembre 2025, quando affrontò il Milan allenato proprio da Massimiliano Allegri. Una coincidenza interessante, considerando che oggi Allegri è alla guida del Napoli.

L'unico precedente risale al 2025

La sfida disputata nel settembre 2025 si concluse con la vittoria del Milan per 2-1. Quella partita rappresenta, almeno finora, l'unica occasione in cui Marianucci è partito titolare con il Napoli. Oggi il giocatore torna dunque a partire dal primo minuto, con un precedente particolare che lega la sua storia recente a quella di Allegri, attualmente sulla panchina azzurra.