Lo strano caso di Marianucci: anche nella prima da titolare c'era Allegri
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Marianucci titolare, un precedente contro il Milan
Curiosità legata a Marianucci, che oggi scende in campo dal primo minuto in stagione. Finora, infatti, l'unico precedente da titolare con la maglia del Napoli risale al settembre 2025, quando affrontò il Milan allenato proprio da Massimiliano Allegri. Una coincidenza interessante, considerando che oggi Allegri è alla guida del Napoli.
L'unico precedente risale al 2025
La sfida disputata nel settembre 2025 si concluse con la vittoria del Milan per 2-1. Quella partita rappresenta, almeno finora, l'unica occasione in cui Marianucci è partito titolare con il Napoli. Oggi il giocatore torna dunque a partire dal primo minuto, con un precedente particolare che lega la sua storia recente a quella di Allegri, attualmente sulla panchina azzurra.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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