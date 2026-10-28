Zeballos a un passo dal Napoli, oggi sfida gli azzurri: la scelta di Juric

Zeballos, il Napoli ci aveva pensato in estate

Zeballos era finito nel mirino del Napoli, che aveva mostrato interesse nei suoi confronti durante il mercato estivo. La trattativa, però, non ha trovato le condizioni giuste per concretizzarsi: in azzurro non si è liberato un posto per il suo eventuale arrivo e l'operazione non è andata in porto.

Oggi al Monza, stasera parte dalla panchina

Il presente di Zeballos è al Monza, dove prosegue il proprio percorso. Questa sera, tuttavia, il giocatore non dovrebbe partire dal primo minuto: per lui è prevista inizialmente la panchina, con la possibilità di trovare spazio a gara in corso. Resta così il retroscena di mercato legato al Napoli, che aveva valutato il suo profilo senza riuscire a concretizzare l'interesse.