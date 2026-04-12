"Odio Napoli!", arriva il bus del Napoli: cori beceri all'esterno del Tardini

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Tra fischi e slogan di cattivo gusto rivolti alla squadra guidata da Antonio Conte, l’accoglienza è stata tutt’altro che sportiva.

Sale la tensione a pochi minuti dal fischio d’inizio di Parma-Napoli. All’arrivo del bus della SSC Napoli presso lo Stadio Ennio Tardini, il clima si è fatto subito acceso, con cori offensivi, come "Odio Napoli", provenienti da alcuni tifosi del Parma. Tra fischi e slogan di cattivo gusto rivolti alla squadra guidata da Antonio Conte, l’accoglienza è stata tutt’altro che sportiva, contribuendo ad aumentare la tensione già alta intorno alla partita.

Clima teso fuori dallo stadio

L’episodio riaccende ancora una volta il tema dei comportamenti sugli spalti e fuori dagli impianti, con cori beceri e razzisti che si sono fatti sentire già prima dell’ingresso allo stadio. Scene del genere rischiano di rovinare il clima di una partita importante, alimentando polemiche e riportando l’attenzione sulla necessità di maggiore rispetto e correttezza nel mondo del calcio.