Conte si gioca la carta Alisson: esce Anguissa

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Oggi alle 16:14Notizie
di Antonio Noto
Mossa offensiva di Antonio Conte che lancia nella mischia Alisson Santos.

Al 56' il Naòoli opera il secondo cambio: mossa offensiva di Antonio Conte che lancia nella mischia Alisson Santos alla ricerca della giocata che può scardinare la difesa del Parma. Il brasiliano entra al posto di Anguissa con McTominay che scala a centrocampo.

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