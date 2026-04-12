Conte cambia all'intervallo: esce Juan Jesus

Conte cambia all'intervallo: esce Juan JesusTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:03Notizie
di Antonio Noto
Antonio Conte cambia il difensore centrale di destra.

Prima sostituzione del Napoli all'intervallo, ma nessun cambio tattico. Antonio Conte cambia il difensore centrale di destra: esce Juan Jesus, in difficoltà contro le ripartenze di Strefezza, entra al suo posto Sam Beukema. 

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