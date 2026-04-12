Inizio shock al Tardini! Parma in vantaggio dopo pochi secondi: 1-0 di Strefezza

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Al Tardini il Parma è incredibilmente avanti, dopo appena un minuto di gioco. Sorpreso un Napoli disattento, immediatamente punito. Lancio lungo dove è subito protagonista Elphege, che svetta su Juan Jesus e spizza per Strefezza. L'ex Como controlla e apre il piattone, tiro imparabile che sbatte sul palo e si insacca.

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