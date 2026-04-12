Ultime di formazione Sky: difesa confermata e due novità per Conte

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Tutto pronto per Parma-Napoli, in programma oggi alle 15 al Tardini, con indicazioni ormai piuttosto chiare sulle scelte dei due allenatori.

Tutto pronto per Parma-Napoli, in programma oggi alle 15 al Tardini, con indicazioni ormai piuttosto chiare sulle scelte dei due allenatori. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte dovrebbe rilanciare dal primo minuto sia Hojlund che Politano. “Non ci sono molti dubbi nel Napoli”, con Olivera confermato nel ruolo di terzo di sinistra in difesa e Politano pronto a riprendersi una maglia sulla corsia destra dopo il gol decisivo contro il Milan. In avanti, Hojlund ha smaltito il virus influenzale ed è pronto a tornare titolare.

Le ultime in casa Parma

Nel Parma, invece, pesa l’assenza dello squalificato Pellegrino: “Ondrejka è favorito su Oristanio per affiancare Strefezza in attacco”. In difesa, Ordonez è avanti su Sorensen. Tutto definito, dunque, per una sfida chiave di questo finale di stagione.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Ordóñez, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Ondrejka. All. Cuesta

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte