Oggi il sorteggio Champions: Napoli mai in contemporanea con la Lazio, tutti i dettagli

Fonte: Uefa.com

TuttoNapoli.net

© foto di José María Díaz Acosta

Sono state ufficialmente confermate le fasce per il sorteggio della fase a gironi 2023/24 di UEFA Champions League, che verrà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com dalle 18:00 CET di giovedì 31 agosto.

Pot 1

Man City (ENG, Champions League holders)

Siviglia (ESP, Europa League holders)

Barcellona (ESP)

Napoli (ITA)

Bayern München (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Benfica (POR)

Feyenoord (NED)

Pot 2

Real Madrid (ESP)

Man United (ENG)

Inter (ITA)

Dortmund (GER)

Atlético de Madrid (ESP)

Lipsia (GER)

Porto (POR)

Arsenal (ENG)

Pot 3

Shakhtar Donetsk (UKR)

Salisburgo (AUT)

Milan (ITA)

Braga (POR)

PSV (NED)

Lazio (ITA)

Crvena zvezda (SRB)

Copenhagen (DEN)

Pot 4

Young Boys (SUI)

Real Sociedad (ESP)

Galatasaray (TUR)

Celtic (SCO)

Newcastle (ENG)

Union Berlin (GER)

Antwerp (BEL)

Lens (FRA)

Per garantire che i club accoppiati dello stesso Paese giochino in giorni separati, gli otto gironi saranno distinti per colore: I gruppi da A a D saranno rossi e i gruppi da E a H saranno blu. Quando un club accoppiato viene sorteggiato, ad esempio, in uno dei gruppi rossi (A, B, C o D), l'altro club accoppiato - una volta sorteggiato - sarà automaticamente assegnato a uno dei quattro gruppi blu (E, F, G o H). Gli accoppiamenti sono i seguenti:

A Manchester City e Manchester United

B Siviglia e Atlético

C Barcellona e Real Madrid

D Napoli e Lazio

E Bayern e Dortmund

F Paris e Lens

G Benfica e Porto

H Feyenoord e PSV

I Inter e AC Milan

J Leipzig e Union Berlin

K Arsenal e Newcastle

Quali sono le date della fase a gironi e dei sorteggi di questa stagione?

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale: 13/14/20/21 Febbraio e 5/6/12/13 Marzo 2024

Quarti di finale: 9/10 e 16/17 aprile 2024

Semifinali: 30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio 2024

Finale: 1° giugno 2024