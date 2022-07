Oggi la prima di Kim: Spalletti lo lancia subito ed attende almeno altri due arrivi

Fonte: di Antonio Gaito per Tmw

Protagonista ieri in conferenza stampa, quest'oggi Kim Min-jae giocherà la prima gara con la maglia del Napoli (20.30, live su Tuttonapoli.net). Il difensore sudcoreano s'è presentato con grande umiltà, definendo impossibile la sostituzione di uno come Koulibaly e ritenendola per questo soltanto uno stimolo e non una pressione: in serata si prenderà la scena nel test contro il Maiorca, il secondo del ritiro di Castel di Sangro ed il quarto complessivo dell'estate dei partenopei. Un avvicinamento importante per Luciano Spalletti, non solo per inserire l'ex Fenerbahce nei meccanismi difensivi, ma anche per valutare la crescita generale del gruppo dal punto di vista di forma ed intensità.

Dal campo al mercato

Spalletti attende novità dal club che è alle prese con i giorni più intensi dell'estate per portare a termine questo restyling dell'organico. Si sta provando a definire l'arrivo di Kepa dal Chelsea, profilo internazionale che non affiancherebbe Meret ma lo sostituirebbe (l'italiano non firmerebbe il rinnovo in questo caso) e quindi poi arriverebbe un profilo anche da secondo (Sirigu svincolato resta in attesa). Per l'attacco sempre in piedi il giro di punte Petagna-Monza per Simeone dal Verona mentre nel giro di 48h si capirà l'esito dell'assalto al Sassuolo per Raspadori e quello del West Ham per Zielinski.