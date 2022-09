Oggi parte l'avvicinamento al Milan: Spalletti pronto a lanciare il sostituto di Osimhen

Il tecnico del Napoli dovrà gestire lo sforzo della battaglia con i Rangers, affrontati con la formazione tipo (ad eccezione dell'infortunato Osimhen)

Soltanto da oggi entra nel vivo la preparazione per la sfida al Milan. Rientrata solo in mattinata da Glasgow, Luciano Spalletti ieri ha concesso giorno di riposo e quest'oggi ritroverà il gruppo per far partire ufficialmente la missione milanese per il vertice della classifica prima della sosta. Il tecnico del Napoli dovrà gestire lo sforzo della battaglia con i Rangers, affrontati con la formazione tipo (ad eccezione dell'infortunato Osimhen) e risparmiando pochi minuti ai giocatori più spremuti.

E' il momento di Raspadori

Reduce dal gol pesantissimo con lo Spezia, il talento della nazionale s'è ripetuto anche all'esordio in Champions e col Milan dovrebbe toccare a lui. Non solo per una questione d'alternanza con Simeone, non essendoci Osimhen, ma anche perché per caratteristiche la sfida ai rossoneri può essere più congeniale ad una punta atipica molto tecnica, abile nell'uno due stretto e spalle alla porta, rispetto a Simeone, più da lotta e attacco alla profondità, come fatto intendere pubblicamente da Spalletti.

Gli altri ballottaggi

Soltanto due ne restano in piedi. Lozano ieri s'è allenato dopo l'influenza e potrebbe insidiare Politano che ha speso tanto nelle ultime gare o quantomeno rappresentare un cambio offensivo. L'altro riguarda Mario Rui-Olivera con quest'ultimo che potrebbe essere alternato per una questione di stanchezza ma anche di caratteristiche fisiche per evitare sofferenza in eventuali duelli aerei con Giroud che potrebbe a quel punto chiudere più sul secondo palo per sfruttare la differenza di struttura.