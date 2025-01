Oggi Politano fa 217 e supera Ghoulam: ad un passo la Top 40 all time

Punto fermo del nuovo Napoli di Antonio Conte, oggi per Matteo Politano c'è un altro passettino in avanti nella classifica all time azzurro. Contro la Juventus l'attaccante del Napoli raggiungerà le 217 presenze in azzurro, superando le 216 di Faouzi Ghoulam e portandosi così al 41esimo posto all time per presenze. Vicinissima la Top 40 delle 220 gare di Colombari e poi nel mirino finirà Careca con 221 presenze in azzurro.

Da segnalare anche che il capitano Giovanni Di Lorenzo salirà a quota 255 presenze, 20esimo ma ad appena due gettoni dal 19esimo posto di Maradona. Più in basso Anguissa che però oggi raggiunge le 140 gare ed entra in Top 100 mentre Rrahmani con 159 gare salirà all'81esimo posto.