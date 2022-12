Oggi si riparte da Castel Volturno: Spalletti ritroverà gli infortunati e poi i Nazionali

Dopo il ritiro di Antalya e due giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti, il Napoli riprenderà quest'oggi la preparazione

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

La Turchia è alle spalle e può iniziare la seconda fase della preparazione invernale. Dopo il ritiro di Antalya e due giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti, il Napoli riprenderà quest'oggi la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno. L'obiettivo è naturalmente arrivare al top alla sfida di campionato con l'Inter, ma per il momento il focus è sul terzo test in programma sabato sera al Maradona contro il Villarreal degli ex Albiol e Reina dopo quelli superati in scioltezza contro Antalyaspor e Crystal Palace che hanno mostrato una squadra già in buonissime condizioni.

Rientrano gli infortunati

Questa settimana è quella in cui sono previsti i ritorni in gruppo dei giocatori ai box. A partire da Demme, fuori col Crystal Palace a scopo precauzionale per un affaticamento, senza dimenticare Salvatore Sirigu che ha smaltito totalmente il problema muscolare e soprattutto Amir Rrahmani, fuori da inizio ottobre e che in questi giorni ritroverà gradualmente il pallone e poi il gruppo.

E poi toccherà ai nazionali

Ultimi giorni e poi Spalletti ritroverà anche i reduci dal Mondiale. i primi a rientrare saranno quelli usciti ai gironi, ovvero Anguissa, Lozano ed Olivera che nei prossimi giorni rientreranno in città per riprendere subito il lavoro sul campo e puntare l'ultima amichevole (quella contro il Lille il 21 dicembre al Maradona che chiuderà il 2022) mentre qualche giorno in più spetta a Kim e Zielinski eliminati agli ottavi.