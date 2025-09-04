Ufficiale

Olanda-Polonia, le formazioni: Koeman lascia Lang in panchina

Oggi alle 19:45Notizie
di Daniele Rodia

Sono ufficiali le scelte di Ronald Koeman, l'allenatore dell'Olanda impegnato questa sera nella sfida contro la Polonia: non partirà dal primo minuto Noa Lang, il nuovo acquisto del Napoli. Ecco le formazioni ufficiali:

Olanda (4-3-3): Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Simons, Depay, Gakpo. All: Koeman R.

Polonia (4-2-3-1): Skorupski, Cash, Wisniewski, Bednarek, Kiwior, Slisz, Zielinski, Kaminski, Szymanski, Zalewski, Lewandowski. All: Urban J.