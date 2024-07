Olimpiadi, clamoroso in Argentina-Marocco! Il VAR toglie un gol dopo due ore

In pieno recupero i marocchini sono avanti per 2-1 grazie alla doppietta di Rrahimi (per l'Argentina a segno Giuliano Simeone, fratello dell'attaccante del Napoli).

E' imbarazzante quanto accaduto alle Olimpiadi. Succede di tutto in Argentina-Marocco. In pieno recupero i marocchini sono avanti per 2-1 grazie alla doppietta di Rrahimi (per l'Argentina a segno Giuliano Simeone, fratello dell'attaccante del Napoli). L'arbitro concede addirittura 15 minuti di extra-time e fuori tempo massimo, al 106', l'Albiceleste trova l'incredibile pareggio con Medina. Una rete che manda su tutte le furie i sostenitori nordafricani, che cominciano a lanciare oggetti, fumogeni, finanche un petardo. Una trentina di loro fa anche invasione di campo. E il direttore di gara decide allora di sospendere il match.

Tuttavia, su richiesta del VAR, la rete di Medina è da revisionare per sospetto fuorigioco. Le squadre tornano negli spogliatoi, nel frattempo a Saint-Etienne lo stadio di svuota, pensando che la partita fosse finita col 2-2. Invece non è così, perché dopo quasi due ore l'arbitro fa tornare i calciatori in campo e va al monitor per rivedere l'azione del gol. In queste due ore erano già emerse immagini ufficiali: era fuorigioco.

Il fischietto conferma la decisione: fuorigioco di Amione, la rete di Medina è annullata, si resta sul 2-1 per il Marocco. Si torna dunque a giocare, praticamente due ore dopo, per altri tre minuti. L'Argentina non riesce a fare il miracolo, il Marocco tiene il 2-1 e vince. Ma l'episodio è clamoroso, imbarazzante, assurdo. Le Olimpiadi sono anche questo.

Si sono poi giocate anche due partite alle ore 19: nessun gol tra Egitto e Repubblica Dominicana, nel match che completa il primo turno del Gruppo C, vittoria invece per 2-1 della Nuova Zelanda nei confronti della Guinea.