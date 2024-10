Olivera domina, per i lettori di Tuttonapoli è il migliore di Milan-Napoli

vedi letture

È senza dubbio Mathías Olivera il migliore in campo di Milan-Napoli, scelto dagli utenti di TuttoNapoli. Il terzino azzurro vince il consueto sondaggio proposto dalla nostra redazione, grazie alla super prestazione di martedì sera contro i rossoneri. L'uruguaiano ha convinto i tifosi dopo esser stato in ogni zona del campo, dopo aver annullato Chukwueze e aver dominato nei duelli e in fase offensiva. Olivera ha dominato di netto sui compagni nelle votazioni, superando tutti di più della metà dei voti! Sulle migliaia di preferenze arrivate, Olivera ha ricevuto il 56%.

Seguono, ma molto staccati, Anguissa e Gilmour.