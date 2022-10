Omaggio a Maradona, Zola: "Diego esempio e punto di riferimento"

Allo stadio Diego Armando Maradona, alla vigilia di quello che sarebbe stato il suo sessantaduesimo compleanno, si omaggia il Pibe de Oro.

TuttoNapoli.net

Un'enorme bandiera con il volto di Diego Armando Maradona viene sventolata da 60 bambini che indossano una t-shirt con scritto 'Auguri Diego'. Allo stadio Diego Armando Maradona, alla vigilia di quello che sarebbe stato il suo sessantaduesimo compleanno, si omaggia il Pibe de Oro così. Con la presenza di tanti ex compagni, tra cui Gianfranco Zola che ne ha parlato "come un esempio e un punto di riferimento" per quanto fatto in campo. L'ex manager Stefano Ceci ad omaggiare il club con l'impronta del piede del D10S. Una esibizione del rapper Clementino. E tutti i cuori azzurri, quasi quarantamila, a pulsare nella memoria di Diego.