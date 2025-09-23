Focus Spinazzola stava per andare al Real Madrid. Poi successe l'imponderabile

Non dovrebbe far notizia la prova da Mvp in Napoli-Pisa da parte di Leonardo Spinazzola. Assist sporcato per la rete di Gilmour, altro assist per gol annullato di Elmas dopo fuorigioco di Hojlund, firma del 2-1 con annesso dribbling e tiro da fuori. L'esterno di Conte è una delle sorprese di questo avvio di stagione. Per molti poteva addirittura essere sacrificato in estate per le liste, invece oggi è il titolare della fascia sinistra mentre il neo acquisto Gutierrez, venti milioni dal Girona, è ancora in panchina ad aspettare il suo momento - complice anche l'operazione di luglio alla caviglia - al pari di Olivera, ormai scavalcato nelle gerarchie.

Ma Spinazzola è una sorpresa solo per chi non lo conosce. Avrebbe meritato tutt'altra carriera, ma è stato frenato dagli infortuni. Nell'estate del 2024 si è ritrovato svincolato per qualche giorno dopo la fine della sua esperienza alla Roma che oggi forse lo rimpiange. Il Napoli ha fiutato l'affare. Conte lo avrebbe voluto anche all'Inter. Nel suo momento di massimo splendore, giugno 2021, con gli Europei che lo avevano consacrato prima dell'infortunio col Belgio, lesione al tendine d'Achille sinistro, Spinazzola era nel mirino di diverse big europee. Piaceva anche al Real Madrid che aveva già incontrato il suo entourage. Era una corte seria, un affare che senza infortunio magari si sarebbe concluso. Fu accostato anche al Psg in quel periodo. Il resto è storia nota. Il Napoli oggi se lo gode. Bravo Conte e il suo staff a rivitalizzarlo. Oggi Spinazzola è uno dei migliori esterni della Serie A.