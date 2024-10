'Open Var' su Dazn, niente Napoli: non trattato il rigore su Kvaratskhelia

Inspiegabile come uno dei casi più discussi di giornata, che per fortuna non ha inciso sul risultato finale del campo, non sia stata trattato.

Tra i casi analizzati dall'ex arbitro e attuale vice commissario della CAN A, Andrea Gervasoni, non figura il rigore negato a Khvicha Kvaratskhelia in Napoli-Como.

L'evidente spinta a due mani in area di rigore di Moreno sull'attaccante azzurro al 63', non sanzionata dall'arbitro Feliciani e che ha fatto infuriare Antonio Conte, non è stata né menzionata, nè trattata durante la trasmissione che analizza gli episodi da Var dell'ultimo turno di Serie A. Inspiegabile come uno dei casi più discussi di giornata, che per fortuna non ha inciso sul risultato finale del campo, non sia stato trattato.