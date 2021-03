Ora per Gattuso viene il bello

Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli è pronto a ripartire per il rush finale del campionato con il posto in Champions nel mirino. Gattuso per questo finale di stagione potrà contare, finalmente, sul pieno recupero dei propri attaccanti.

DUE ATTACCANTI RITROVATI - Nelle gare di ieri con le rispettive nazionali Victor Osimhen e Hirving Lozano hanno dimostrato di essere in netta ripresa dopo i lunghi infortuni. Osimhen ha segnato un gol e fornito un assist con la sua Nigeria contro il Lesotho, mentre El Chucky è stato decisivo con una rete di testa nella vittoria di misura del Messico contro Costarica. Entrambi si candidano ad un posto da titolare per i prossimi impegni di campionato, col nigeriano favorito nel partire già titolare nella sfida di sabato pomeriggio al Maradona contro il Crotone.

ORA SI PUO’ SCEGLIERE - Adesso per Gattuso viene il bello, dopo mesi di stenti e scelte obbligate a causa degli infortuni, il tecnico azzurro ora inizia ad avere l’imbarazzo della scelta e potrà alternare a suo piacimento i suoi attaccanti. Giovedì finalmente l’intero gruppo sarà al completo, da verificare solo le condizioni di Demme e soprattutto di Ospina, entrambi dovrebbero saltare il Crotone. Per il resto il Napoli, visto anche l’impegno ravvicinato del 7 aprile, il tanto atteso recupero della gara di Torino contro la Juventus, si affiderà certamente al turn over. Così in attacco contro il Crotone potrebbe giocare Osimhen titolare, per permettere a Mertens di recuperare al meglio la botta alla spalla rimediata in nazionale. A destra invece dovrebbe esserci il fresco Politano, Lozano avrà così modo di riposare dopo i 180’ col Messico. Contro la Juventus invece dovrebbero essere il belga e il messicano ad essere in campo dal primo minuto, con gli altri due attaccanti azzurri pronti a subentrare insieme al recuperato Petagna.