"Ora Sanchez conosce il suo nome!", Mourinho e l'elogio a Tuanzebe nel giorno del debutto

Nel 2017 Tuanzebe, da poche ore ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, aveva debuttato in prima squadra al Manchester United grazie alla fiducia di Mourinho. Ottima prova del centrale inglese che era stato bravo in marcatura su Sanchez nonostante il 2-0 dell'Arsenal. A fine partita lo Special One disse: "Penso che abbia fatto un ottimo lavoro e penso che Alexis Sanchez conosca il suo nome perché il ragazzo ha giocato molto bene".