Oriali-Napoli, tutto confermato: lavorerà a stretto contatto con Conte

vedi letture

Antonio Conte è stato presentato mercoledì scorso nella splendida location di Palazzo Reale

Antonio Conte è stato presentato mercoledì scorso nella splendida location di Palazzo Reale e nei prossimi giorni comincerà il lavoro di preparazione della nuova stagione, prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro.

Oltre al suo vice storico Cristian Stellini, il nuovo tecnico avrà al suo fianco come collaboratori tecnici Mauro Sandreani, il fratello e match analyst, Gianluca Conte, e la new entry Elvis Abbruscato. Con l'addio di Francesco Sinatti il preparatore atletico sarà Costantino Coratti affiancato da Stefano Bruno. Confermata la presenza di Gabriele Oriali, figura d’esperienza e fiducia di Conte sia all’Inter che in Nazionale che lavorerà a stretto contatto con lui.